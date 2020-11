Maradona, De Magistris a Pomeriggio5: "Lutto cittadino, venerdì l'intitolazione dello stadio"

26 novembre 2020 a

Barbara D'Urso ha dedicato l'intera trasmissione Pomeriggio5 - in onda oggi giovedì 26 novembre - a celebrare e raccontare Diego Armando Maradona, morto ieri mercoledì 25 novembre.

Collegato il sindaco di Napoli, De Magistris: "Per noi è un lutto immenso. Ho appena firmano l'ordinanza per il lutto cittadino e convocato per venerdì la commissione toponomastica per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona" racconta. In tempi rapidissimi lo stadio che ha visto il Napoli vincere due volte lo scudetto anche grazie alle magie dell'asso argentino, sarà intitolato al popolare numero dieci.

