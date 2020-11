Stasera in tv giovedì 26 novembre 2020 su Nove "Cambio moglie", le anticipazioni dell'esperimento sociale

26 novembre 2020 a

Nuovo appuntamento con Cambio Moglie su Nove, stasera, giovedì 26 novembre 2020, in prima serata. Il docureality è frutto di un esperimento sociale che consiste nel far vivere due mogli in due famiglie diverse da quelle proprie, proiettandole nelle abitudini di tutt’altra realtà.

I Ferrandino sono le star del circo, tra funi e pattinaggio acrobatico. I Sorrentino amano il loro salone di bellezza e il marito ne è il re. Lo scambio smuoverà gli animi delle mogli.

Alla fine è previsto un confronto finale per capire le conclusioni dell'esperimento sociale, uno dei più attesi in televisione.

