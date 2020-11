"Snowden", film su Rai Movie stasera 26 novembre 2020 tratto da una storia vera con Joseph Gordon-Levitt: la trama

26 novembre 2020 a

Su Rai Movie (canale 24) va in onda il film "Snowden". Una serata di spionaggio quella di stasera giovedì 26 novembre alle 21.10, con il film di Oliver Stone “Snowden”, interpretato da uno starordinario Joseph Gordon-Levitt e tratto da una storia vera.

Nel 2013 Edward Snowden, un tecnico informatico ex dipendente della CIA, incontra in segreto i giornalisti Laura Poitras e Glenn Greenwald, perchè intende rivelare tutte le informazioni in suo possesso relative alle operazioni poco trasparenti della NSA, l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense.

Nel cast figurano anche Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson e Scott Eastwood.

