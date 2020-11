Stasera in tv, 26 novembre, Piazzapulita su La7: anticipazioni e ospiti

26 novembre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 26 novembre, su La7 un'altra puntata di Piazzapulita (ore 21,15) condotta da Corrado Formigli. Tra i temi trattati: la corsa per il vaccino anti-covid, un’inchiesta sul flop del vaccino antinfluenzale in Lombardia e il caso Calabria.

La corsa per il #vaccino anti-covid, un'inchiesta sul flop del vaccino antinfluenzale in Lombardia e il caso Calabria.



Domani sera a #Piazzapulita.

21.15, La7.

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il professore di Farmacologia e Farmacologia Clinica all’Università di Modena e Reggio Emilia ed ex Direttore Generale dell’AIFA Luca Pani; l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco; l’ex Commissario alla Sanità della Regione Calabria Giuseppe Zuccatelli; lo scrittore Mauro Corona e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Alessandro De Angelis e Antonio Padellaro. In puntata, inoltre, due interviste all’alpinista Simone Moro e alla scrittrice Chiara Valerio.

