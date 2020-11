Uomini e Donne, Lucrezia torna per Armando. Mentre ballano occhiolino di Roberta

26 novembre 2020 a

Torna Lucrezia a corteggiare Armando Incarnato nella puntata di giovedì 26 novembre 2020 di Uomini e Donne su Canale5. La dama piace anche a Michele. Però Lucrezia è categoria: "Sono tornato per vedere come può andare con Armando". Tra i due cavalieri non mancano i momenti di tensione: non si stimano.

Per Armando - che sceglie di ballare proprio con Lucrezia - ci sono anche Marianna e Brunilde, infastidita dal rientro della rivale. Da segnalare un occhiolino galeotto da parte di Roberta ad Armando mentre balla con Lucrezia. Vediamo se uscirà fuori nelle prossime puntate.

