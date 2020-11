Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria sceglie di non vedere Andrea e Sitara. Il post su Instagram scatena i commenti (spoiler)

26 novembre 2020 a





Nicole Soria è un fenomeno social. Una delle protagoniste di Matrimonio a prima vista 2020 si presenterà da sola e non insieme agli altri cinque partecipanti al docureality di Real Time (mancherà in studio anche Gianluca, ma perché in Danimarca per lavoro) e comparirà nel finale della puntata speciale dal titolo "Tutta la verità", in onda martedì 1 novembre in prima serata e già disponibile sulla piattaforma Dplay plus per gli abbonati.

La ragazza milanese argomenterà la sua scelta di non aver di fatto niente da dire a Sitara e Gianluca in primis e ammetterà di avere una nuova relazione, "fresca". Su questa ammissione si concluderà l'esperimento sociale. Il fanpage di Nicole ha postato oggi una foto con dida su Instagram nel quale si chiede ai fan di partecipare a una discussione.

"Allarme spoiler! Commentiamo insieme la puntata speciale “Tutta la verità?! Vi aspetto qui sotto con i vostri pensieri!", viene scritto e i fan si scatenano.

"Hai fatto benissimo a non presentarti e poi la pesantezza di Sitara e Andrea non commento", si legge in un commento, "Andrea si pentita’ di aver perso una donna come te...bella e di classe", c'è scritto in un altro. E siamo solo all'inizio della discussione social.

