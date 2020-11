Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata del 26 novembre

26 novembre 2020 a

La trama della puntata di oggi 26 novembre 2020 de "Il Paradiso delle Signore" - la soap opera in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 15,55 su Rai1 - racconta che Marcello è molto dispiaciuto che Salvatore non appoggi la sua scelta e che non gli rivolga più la parola ma ha intenzione di non rinunciare alla sua partenza. Il ragazzo continua a tenere all'oscuro Roberta della sua decisione.

La ragazza lo scoprirà da Laura e Gabriella e per lei sarà una grande sorpresa. Intanto continuano i preparativi per l'evento dedicato al ciclismo e mentre Maria vorrebbe tornare in sella alla sua bici, Vittorio coinvolge anche Gaiardoni, il campione e idolo di Armando.

