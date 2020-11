Stasera in tv, 26 novembre, su Sky Uno quinto live di X Factor: assegnazioni e ospiti

26 novembre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 26 novembre, su Sky Uno va in onda il quinto live di "X Factor" (ore 21,15). Il talent show musicale, giunto all'edizione numero 14, propone una serata divisa in due manche. Nella prima i cantanti in gara si esibiranno con un coro di 20 donne (in onore dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne): il meno votato si sfiderà con il concorrente meno ascoltato su Spotify. Nella seconda manche, dopo le esibizioni, un concorrente verrà eliminato. Ospiti attesi sono Guè Pequeno e Ernia.

X Factor, Blind e Melancholia: gli artisti umbri favoriti Snai per la vittoria finale. Il rapper perugino in ascesa

Manuel Agnelli ha fatto le seguenti assegnazioni: ai Little Pieces of Marmelade I’m the Walrus (Beatles) e l’inedito Digital Crimes; ai Melancholia Hunter (Bjork) e l’inedito Alone. Mika a N.A.I.P. ha affidato Storia d’amore di Adriano Celentano, mentre l’inedito sarà Precipito. Blind - della squadra di Emma - canterà Tremo sulla melodia di In the end dei Linkin Park. L’inedito invece si intitola Affari tuoi. Hell Raton, unico con tre cantanti, ha affidato a Casadilego Dance Monkey dei Tones and I e Yesterday dei Beatles; a Cmqmartina La prima cosa bella di Nicola di Bari e l’inedito Lasciamo andare!; a Mydrama Piccola anima di Ermal Meta ft. Elisa e Crudelia di Marracash.

