Stasera in tv, 26 novembre, su Rete4 torna "Dritto e Rovescio": ospite Pierpaolo Sileri

Stasera in tv, giovedì 26 novembre, su Rete4 va in onda un'altra puntata di "Dritto e Rovescio" (ore 21,25), il talk di approfondimento dei temi d'attualità condotto da Paolo Del Debbio. Nella puntata di stasera l’emergenza Coronavirus tra crisi sanitaria ed economica, e un’inchiesta sui ritardi nell’organizzazione del piano vaccinale anti Covid. Il Natale si avvicina e il Governo starebbe predisponendo un nuovo Dpcm che potrebbe aprire ad allentamenti delle restrizioni in vista delle festività: la “tregua” darà fiato ai commercianti? E quali saranno le prospettive epidemiologiche per il 2021? Se ne discuterà in studio con Pierpaolo Sileri, il viceministro alla Salute.

