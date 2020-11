Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta piange e vuol lasciare la Casa per amore: "Ho fatto una promessa al mio compagno" | Video

26 novembre 2020 a

a

a

Maria Teresa Ruta crolla e vuol lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 5. La concorrente piange sul letto e spiega ad Enock che la consola che il motivo è affettivo, legato al suo compagno: "Io avevo fatto una promessa a Roberto, gli avevo detto che sarei stata poco nella casa. Gli ho detto: ‘Tanto lo sai, con il carattere che ho vado subito in nomination'. E infatti, è stato così".



Maria Teresa Ruta piange e spiega che fino a febbraio "è tanto tempo". E ha aggiunto che il suo compagno non voleva che lei partecipasse al Grande Fratello Vip 2020: "Mi ha tenuto il muso per un mese perché non voleva stare da solo, aveva paura che voi non mi capiste. Sa come sono fatta e quindi aveva paura. Lui da solo si sente perso. Io gli ho promesso: ‘Al limite va avanti Guenda', non sapevo di non poter scegliere". Infine ha raccontato che da quando si sono conosciuti non si sono mai lasciati, per questo il pensiero di lasciarlo da solo la fa stare male e le fa pensare che sarebbe più giusto tornare a casa.

GUARDA qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.