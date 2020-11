Beautiful, anticipazioni di oggi giovedì 26 novembre. Tutti contro Flo

26 novembre 2020 a

La trama dell'episodio di Beautiful - in onda come ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,40 - di oggi giovedì 26 novembre raccontano di una Flo al centro delle discussioni. Da una parte si ritrovano contro Quinn e Sally: la mamma di Wyatt non vuole che il figlio torni tra le braccia della stilista dai capelli rossi. Così le ribadisce che nonostante tutto amerà sempre e solo Flo.

Intanto dopo che Katie ha minacciato Flo, intimandole di andarsene immediatamente da Los Angeles, è il turno di Bill. Lo Spencer, accompagnato da sua moglie, vuole assicurarsi che Wyatt non permette alla Fulton di riavvicinarsi a lui e alla loro famiglia. I due hanno cercato di salvare il ragazzo dalla trappola di Flo e gli ribadiscono di starsene alla larga. Wyatt sembra aver archiviato del tutto il capitolo Flo e dopo aver chiesto perdono a Sally, pare intenzionato a costruire una solida storia d'amore con la Spectra.

