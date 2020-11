Uomini e Donne, Davide Donadei cerca di recuperare con Chiara. Un ritorno per Armando

26 novembre 2020 a

Davide Donadei è atteso protagonista di Uomini e Donne - la trasmissione del pomeriggio di Canale5 in onda alle 14,45 - di oggi giovedì 26 novembre 2020. Le anticipazioni rivelano che Davide parlerà del suo rapporto con Beatrice e cercherà di recuperare quello con Chiara che, nella puntata di mercoledì, ha lasciato lo studio. Anche Sophie avrà il suo spazio a causa di una accesa discussione con un corteggiatore.

Uomini e Donne, Chiara lascia lo studio in lacrime: ha letto i messaggi tra Davide e Beatrice

Spazio anche al trono over a cominciare da Maria e Simone mentre per Armando ci sarà un ritorno esclusivo che potrebbe mettere in crisi il cavaliere e non solo. Che direzione poi prenderanno Davide e Gianluca? Le corteggiatrici con il passare delle puntate sono state eliminate o sono andate via: cosa succederà in queste ultime settimane? Gianluca andrà via senza scegliere?

