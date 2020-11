Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria: chi è il fidanzato. L'indizio di Mario Abis sull'ex moglie di Andrea: "Lo conosciamo" (spoiler)

Nella puntata di martedì 1 dicembre su Real Time, il sociologo fa una ammissione

Nicole Soria, indizi sul nuovo fidanzato dopo Matrimonio a prima vista 2020 e la fine della storia col marito Andrea Ghiselli. Un fidanzamento che verrà annunciato nella puntata speciale conclusiva del docureality in onda martedì 1 dicembre su Real Time (già disponibile per gli abbonati su Dplay plus).

Il sociologo Mario Abis, uno dei tre esperti del docureality (gli altri sono la sessuologa Nada Loffredi e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini), dice a Nicole nell'episodio che si intitola "Tutta la verità": "Sappiamo che da poco hai una relazione con una persona che fra l'altro è vicina al nostro mondo e che conosciamo".

La ragazza milanese risponde senza svelare l'identità del ragazzo, parlando di una "relazione fresca, seria, da tutelare e proteggere". Ma la caccia all'identità del fidanzato è già iniziata. Uno del mondo degli esperti, a quanto pare.

