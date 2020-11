Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi piange: "Senza Francesco non ce la faccio nella casa"

25 novembre 2020 a

a

a

L'annuncio che il Grande Fratello Vip 5, il reality in onda su Canale5, andrà avanti sino all'8 febbraio ha mandato alcuni dei concorrenti nel panico. Tra questi sicuramente Tommaso Zorzi. Anche perché il suo grande amico dentro la casa, Francesco Oppini, vuole andarsene.

La decisione di Elisabetta Gregoraci: "Lascio il Grande Fratello Vip per trascorrere Natale con mio figlio"

Dopo la rabbia iniziale è il momento delle lacrime. "Non c'è nessuno turbato della mia permanenza dentro la casa, nessuno ha bisogno di me" dice Tommaso. Francesco colpito da queste parole cerca di spronarlo. Ma Tommaso esplode: "Senza di te non ce la faccio" dice in lacrime. Chissà che il figlio di Alba Parietti non faccia un passo indietro e resti nella casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.