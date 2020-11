Maradona, Carmen Di Pietro: "Sono distrutta". Ma nella foto sorride ed è in costume. Esplode la polemica

25 novembre 2020 a

a

a

Esplode la polemica per il post pubblicato su Instagram da Carmen Di Pietro per la morte di Diego Armando Maradona. La showgirl 55enne scrive un messaggio apparentemente molto doloroso: "Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione".

Il problema è la foto che sceglie: in primo piano c'è il Pibe de Oro, ma alle sue spalle c'è lei, in costume da bagno e con un atteggiamento molto sensuale, il seno in evidenza e un grande sorriso. Su twitter è subito polemica anche perché Selvaggia Lucarelli ripubblica la foto e a sua volta scrive ironicamente "Sono distrutta". Duri i commenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.