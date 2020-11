Vasco Rossi, l'addio a Maradona: "Ciao Diego, mito indiscusso. Incantatore di palloni"

25 novembre 2020 a

a

a

Anche Vasco Rossi celebra Diego Armando Maradona, pur non essendo un grande appassionato di calcio. Il re del rock dedica al Pibe de oro un post sui suoi profili social che ovviamente ottiene like, condivisioni e commenti a volontà. "Ciao Diego - scrive il Comandante - Mito indiscusso, incantatore di palloni, impareggiabile e indomabile. In una parola sola... Maradona. Wiva Diego Armando Maradona!".

Eppoi una serie di hashtag che non hanno certo bisogno di commenti: #maradona #elpibedeoro #legend #best #rip #diegoarmandomaradona. Vasco Rossi è un moderato tifoso dell'Inter, lui stesso ha dichiarato di esserlo diventato perché da piccolo i colori che gli piacevano di più erano il nero e l'azzurro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.