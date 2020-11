L'Eredità, Massimo Cannoletta sbaglia alla Ghigliottina. Insinna lo premia facendolo presentare

25 novembre 2020 a

Massimo Cannoletta si conferma - ancora - un fuoriclasse a L'Eredità. Nella puntata in onda su Rai1 mercoledì 25 novembre il campionissimo di Lecce mantiene il titolo, per la sedicesima volta consecutiva, pur non riuscendo a vincere il bottino di 8.750 euro al gioco finale della Ghigliottina. Ma si consola con Insinna che lo fa presentare nell'ultimo minuto di trasmissione.

Nel gioco finale le parole erano duello, soccorso, leggero, mamma, carello. Cannoletta prova a legarle con la parola sole. Quella giusta però era aereo. Sarà per la prossima volta, il campione salentino - che ormai non conosce rivali - ci riproverà giovedì 26 novembre. Tanto si è già portato a casa 130mila euro.

