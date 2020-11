Stasera in tv 25 novembre, su Rete 4 appuntamento con Stasera Italia Speciale di Barbara Palombelli. Le anticipazioni

25 novembre 2020 a

a

a

Questa sera in tv, 25 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Stasera Italia Speciale. Il programma a cura della redazione del Tg4 che si occupa dei principali fatti di politica, cronaca e attualità, come al solito sarà presentato da Barbara Palombelli. Subito dopo il consueto Stasera Italia delle ore 20.30, la trasmissione va avanti direttamente con lo Speciale. Al centro del confronto naturalmente l'emergenza Covid e le conseguenze sia dal punto di vista sanitario che economico. Ma si parlerà anche della corsa al vaccino e di come il governo intende muoversi sulle restrizioni per l'imminente periodo delle feste di Natale.

