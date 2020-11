Amici 20, Gregory sfida Leonardo. Arisa: "Spero vinca, ha più talento"

25 novembre 2020 a

a

a

Prima sfida ad Amici 20, il talent show in onda su Canale5. Arisa sceglie Gregory per sfidare Leonardo, cantante del gruppo di Rudy Zerbi. "Gregory mi piace molto. Lo trovo tecnicamente preparato, moderno, con ottima estensione, fiato e dinamica. Ha un un'immagine fresca, mentre Leonardo è spocchiosetto, pieno di sè e poco incline ad accettare consigli. Spero possa vincere Gregory, il talento va premiato" scrive Arisa nella lettera di accompagnamento alla sfida. Leonardo ci resta male, sia per essere stato scelto sia per le parole usate nei suoi confronti dalla cantante nata a Genova ma cresciuta in Basilicata.

Clicca qui per vedere il video in cui Arisa sceglie Gregory e provoca Leonardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.