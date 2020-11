Morte Maradona, cambiano i programmi tv di stasera 25 novembre 2020: l'omaggio di Rai, Mediaset e Sky

25 novembre 2020 a

Diego Armando Maradona è morto e la programmazione tv di stasera, mercoledì 25 novembre, cambia per rendergli omaggio.

Ecco i cambi di palinsesti previsti per la prima serata, per omaggiare la scomparsa di Maradona.

Questa sera la puntata di Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli in onda su Rete 4, è dedicata a Maradona. Su National Geographic (Sky, canale 403) va in onda alle 20.55 il documentario Maradona: Le verità nascoste: è un ritratto del campione con varie testimonianze, dal collega e amico Ciro Ferrara al figlio Diego Armando Sinagra, dall’ex compagno di squadra Abel Balbo al fisioterapista Salvatore Carmando. Il doc andrà in onda poi replica giovedì 26 alle 22.55 e venerdì 27 alle 21.55. In seconda serata, invece, Rai Sport manda in onda uno speciale alle 22.30.

Su Raiplay, la piattaforma di streaming del servizio pubblico, oltre allo speciale Addio al Campione, sono stati già pubblicati anche alcuni servizi di PlayList 24 – La TV in pillole, con excursus sulla sua carriera, filmati di repertorio, le prime reazioni dei tifosi napoletani e il ricordo dello scrittore-tifoso De Giovanni.

