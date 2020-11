"Ti spazzo in due", stasera in tv 25 novembre 2020 nuovo programma su Real Time. Chi sono le Paglionico

Tre generazioni di donne pugliesi ci danno sotto con "l'olio di gomito"

25 novembre 2020 a

a

a

Si chiama "Ti spazzo in due" e il titolo è tutto un programma. L'appuntamento è fissato per questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 21.20. In prima tv su Real Time ecco il family business tutto al femminile,

Protagoniste sono le Paglionico, tre generazioni di donne pugliesi (dalla super nonna alle nipoti) unite in un’impresa di pulizie a gestione familiare, che faranno brillare pavimenti e renderanno limpide finestre e fornelli trasformando le case da orrori di sporcizia a capolavori scintillanti di pulito.

In ogni puntata le Paglionico saranno contattate dal proprietario di casa per eliminare il nemico numero uno della propria abitazione: lo sporco.

L'ingrediente fondamentale sarà sempre e solo uno: l’olio di gomito. Il docureality, oltre a mostrarci il prima e il dopo delle case, entrerà nel privato delle Paglionico, per raccontare il loro mondo e le loro vite. Sembrano tutte sorelle, ma sono tre generazioni di donne di grande e antico mestiere, infaticabili e davvero votate al proprio lavoro.

Antonella, la mamma è il boss: è lei che nella vita organizza e gestisce l’attività della famiglia. Una grande professionista, inflessibile, ma pure accogliente ed empatica, soprattutto quando insegna i suoi segreti ai padroni di casa. Anna, la sorella minore di Antonella: esuberante, romantica, volubile. È l’opposto caratteriale della sorella. Battibeccano spesso, ma i loro litigi si risolvono sempre in una risata. Rosy, la nonna, la veterana: Ironica e saggia, è la madre di Antonella e Anna, lo spirito guida della famiglia. Bella e indipendente, ha un detto in barese per ogni occasione. Tiziana e Veronica, le due figlie di Antonella, impavide ed energiche, si alternano nelle pulizie piu` pesanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.