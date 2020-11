Stasera in tv 25 novembre, su Rai 5 l'opera Il Borgomastro di Saardam 

25 novembre 2020 a

Stasera in tv, 25 novembre, su Rai 5, spazio all'opera. Dalle ore 21.15 andrà in onda Il Borgomastro di Saardam di Gaetano Donizetti. Si tratta di una prima di Rai Cultura. Lo spettacolo è del 2017, andato in scena al Teatro Sociale di Bergamo nell'ambito del Festival Donizetti Opera. Direzione musicale di Roberto Rizzi Brignoli, messa in scena di Davide Ferrario, regista cinematografico di fama, al suo debutto con l'opera lirica. Nel cast troviamo Andrea Concetti, Giorgio Caoduro, Juan Francisco Gatell, Irina Dubrovskaya e Aya Wakizono. L'Orchestra e il Coro sono quelli del Festival Donizetti Opera. Il borgomastro di Saardam è stata composta nel 1827: Donizetti era appena trentenne. L'intreccio celebra un atto di generosità dello zar Pietro il Grande in favore di Flimann che una volta insignito del titolo sposa l’amata Marietta. Il libretto fu scritto da Domenico Gilardoni.

