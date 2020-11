Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti: "Superficiale. In confronto la D'Urso sembrava la Cnn"

25 novembre 2020 a

Durissimo attacco di Selvaggia Lucarelli a Massimo Giletti. La giornalista - che sul suo profilo Facebook ha pubblicato l'articolo scritto per Il Fatto Quotidiano - torna ad attaccare il conduttore di "Non è l'Arena" per come ha trattato il caso Genovese nel corso della trasmissione in onda su La7.

Un giorno bisognerà chiedere a Massimo Giletti cosa gli è successo a un certo punto della vita [Leggi, di @stanzaselvaggia https://t.co/0N0bZh1tXL ] — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) November 25, 2020

"Un giorno bisognerà chiedere a Massimo Giletti cosa gli è successo, a un certo punto della vita. Come ci si possa auto-proclamare paladino della legalità un giorno sì e l’altro pure e dieci minuti dopo affrontare un caso delicato come quello di Alberto Genovese e lo stupro ai danni di una diciottenne, con la superficialità pericolosa e imbarazzante a cui si è assistito domenica sera a 'Non è l’arena'. Dico solo che nello stesso orario si occupava del caso anche Barbara D’Urso e al confronto pareva la Cnn". Quindi svela il ruolo di Fabrizio Corona nella puntata, difende Carlo Cracco e apre un focus sul ruolo dell'avvocato difensore della vittima.

