Stasera in tv 25 novembre, su Rai 4 il documentario Il giro del mondo in 72 giorni. L'impresa di Nellie Bly

Stasera in tv, 25 novembre, su Rai 4 in seconda serata, a partire dalle ore 23, è in programma il documentario dal titolo Il giro del mondo in 72 giorni. Era il 1890 quando Nellie Bly riusci a compiere una impresa straordinaria per quell'epoca: fece il giro del mondo in 72 giorni. La famosa giornalista americana, Elizabeth Jane Cochran era il vero nome, nel corso del suo avventuroso viaggio intervistò anche lo scrittore Giulio Verne. Oltre a mettere la firma su questo incredibile record, nella sua vita combattè per i diritti delle donne e per cercare di cambiare la condizione di quelli che erano i manicomi femminili.

