Detto Fatto, salta il programma di mercoledì 25 novembre: bufera dopo il tutorial su come fare la spesa sui tacchi

Detto Fatto di oggi, mercoledì 25 novembre 2020, non è andato in onda. Ciò è accaduto dopo le polemiche sul tutorial trasmesso nella puntata del 24 novembre, su come camminare sui tacchi andando a fare la spesa. La messa in onda del programma è stata sostituita da un episodio della serie televisiva The Coroner.

Nel tutorial del giorno precedente si vedeva la pole dancer Emily Angelillo che si è prima esibita in un ballo provocante e ha spiegato come ci si destreggia a fare la spesa con i tacchi.

La puntata del 25 novembre era stata annunciata con un tweet, poi non è andata in onda.

"Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2", afferma in una nota il direttore della seconda rete Rai, Ludovico di Meo.

"’Detto fatto" è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire - aggiunge Di Meo - Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori. Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi - che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare - si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva", conclude il direttore di Rai2.

