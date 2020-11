Stasera in tv 25 novembre, su Rai 4 il film A Vigilante. La trama

25 novembre 2020 a

Stasera in tv, 25 novembre, su Rai 4 è in programma il film dal titolo A Vigilante. Inizio alle ore 21.20 per un thriller drammatico realizzato nel 2018, produzione americana. La regia è a cura di Sarah Dagger-Nickson, mentre i principali interpreti sono Olivia Wilde, Morgan Spector, Kyle Catlett, C.J. Wilson. Sadie è stata vittima di abusi e quindi dedica la sua vita a cercare di aiutare le donne a liberarsi dalle violenze e dai ricatti domestici. Ma allo stesso tempo dà la caccia all'uomo che ha usato violenza contro di lei: è suo marito. Riuscirà a trovarlo o resterà soltanto una speranza?

