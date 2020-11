Stasera in tv mercoledì 25 novembre 2020, su Rai Movie in prima visione "Cosa dirà la gente": anticipazioni

Il film narra la storia di una giovane pakistana privata delle libertà più elementari

Film su Rai Movie per celebrare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sul canale 24 del digitale terrestre stasera 25 novembre, alle 21.20 in prima visione, “Cosa dirà la gente”.

Nisha è una sedicenne pakistana cresciuta a Oslo che, come tutti i suoi coetanei, ama uscire con gli amici e flirtare con i ragazzi. Perfettamente integrata conosce bene l’attaccamento alle tradizioni pakistane della sua famiglia e cerca di mantenere un equilibrio tra la libera spensieratezza della sua adolescenza e i precetti irrinunciabili dei genitori.

Sorpresa dal padre in un momento di intimità con il suo ragazzo, Nisha è sottoposta a una severa punizione e costretta a recarsi in Pakistan a casa degli zii. Catapultata in un mondo a lei pressoché sconosciuto, la ragazza vive una vera e propria prigionia durante la quale, giorno dopo giorno, si vede privata anche delle libertà più elementari.

