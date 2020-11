Uomini e Donne, Chiara lascia lo studio in lacrime: ha letto i messaggi tra Davide e Beatrice

25 novembre 2020 a

Davide Donadei perde una corteggiatrice nel corso della puntata di Uomini e Donne di mercoledì 25 novembre su Canale5. Dopo aver letto lo scambio di messaggi tra Davide e Beatrice, dalla voce di Maria De Filippi, Chiara scoppia in lacrime tra l'imbarazzo di tronisti e opinionisti.

"Sono contenta di essermi aperta l'altra volta con te, era la mia paura. E non mi venire a dire che non devo dirti che guardi sempre Beatrice" arringa la giovane corteggiatrice. Per poi sbottare: "Ma che sto fare qui". Chiara si alza, si lascia sfuggire un v********o e va via dallo studio.

