Uomini e Donne, Roberta a Riccardo: "Bello da vedere". Storia chiusa con Michele

25 novembre 2020 a

a

a

Ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nel corso della puntata di mercoledì 25 novembre di Uomini e Donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale5. "Sono contento che sei tornato, almeno c'è qualcosa di bello da vedere" dice Roberta a Riccardo dietro le quinte. "Qui non mi chiama nessuno, noi invece abbiamo sempre parlato bene. Sai dove dormo?" provoca l'affascinante moretta. "Io vado a letto presto" è la battuta di risposta di Riccardo.

Clicca qui per vedere il video tra Riccardo e Roberta.

Quando entrambi si confrontano seduti in studio, nella discussione entra anche Michele Dentice che ha frequentato Roberta. "Io voglio una donna che vuole il mio bene" dice. Ma Riccardo lo interrompe: "Non bisogna solo pretendere... Se c'è attrazione con una persona non ci si ferma a un bacetto...". A questo punto irrompe Roberta: "Tu vuoi una donna che stia zitta e ferma vicino a te, ma io non sono così". Allora a intervenire è Maria De Filippi: "Possiamo definire chiusa la vostra frequentazione?". Stavolta la risposta di Michele e Roberta è univoca: "Sì". Ora tocca a Riccardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.