Stasera in tv 25 novembre, su Iris in seconda serata il film Unbroken di Angelina Jolie. La trama

25 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 25 novembre, sul canale Iris in seconda serata è annunciato il film dal titolo Unbroken, inizio alle ore 24. Si tratta di una pellicola drammatica, produzione americana del 2014. La regia è di Angelina Jolie. Ricco il cast: Jack O'Connell, Miyavi, Domhnall Gleeson, Finn Wittrock, Garrett Hedlund, Jai Courtney, John Magaro, Luke Treadaway, Vincenzo Amato, Maddalena Ischiale, Alex Russell, John D'Leo, CJ Valleroy. La trama. Siamo nel maggio 1943 e un bombardiere americano precipita nell'Oceano Pacifico. Si salvano soltanto in tre. Uno è Louis Zamperini, figlio di immigrati italiani. I tre finiscono in un isola giapponese, nelle mani dei nemici. Per Zamperini, ex atleta olimpico, sarà uno dei momenti più difficili della sua vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.