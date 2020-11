Matrimonio a prima vista 2020, c'è un altro fra Luca e Giorgia dopo il divorzio. Cosa dice Cantiano nella puntata 1 dicembre (spoiler)

Le anticipazioni della prossima puntata su Real Time. Il confronto fra i ragazzi laziali

Matrimonio a prima vista 2020, nella puntata speciale di martedì 1 dicembre in onda su Real Time (già disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Dplay plus), aspro confronto fra Luca Cantiano e Giorgia Pantini che non stanno più insieme, un rapporto naufragato subito dopo la fine dell'esperimento sociale.

Luca spiega, sollecitato dagli esperti del docureality che ascoltano la coppia invitata a fare valutazioni sulla situazione presente, le sensazioni che prova per Giorgia.

"Io do peso a tutto. Anche dopo il programma dove ll'ho lasciata - afferma Luca - ci ho pensato. Do valore alle sensazioni e io finito il programma posso assicurare che non ho visto nè sentito più nessuna ragazza, perché io ci ho ripensato e ripensato ancora. Quando Giorgia dice che voleva scrivere a Luca, però esci con un altro, non vale. Diciamo che ci sei solo uscita, ma quello che hai detto non vale."

La ragazza replica: "Perché devi dire queste cose?" e il confronto si conclude con Giorgia che replica ribadendo i sentimenti di amore che ha provato nel corso della relazione.

