Stasera in tv 25 novembre, su Iris il film Prova a prendermi. La trama

Stasera in tv, 25 novembre, sul canale Iris è in programma il film dal titolo Prova a prendermi, inizio alle ore 21.10. Commedia biografica drammatica, è stata realizzata nel 2002, produzione americana. La regia è di Steven Spielberg mentre del cast fanno parte Leonardo Di Caprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen e Amy Adams. La trama. Il dissesto finanziario del padre e il divorzio dei genitori, costringono Frank W. Abagnale Jr. ad andarsene di casa. Come vive? Ottenendo una divisa da pilota, falsificando assegno della compagnia e comprandosi una macchina marcatrice per alterarne i numeri. Diventa una delle priorità di Hanratty, agente dell'Fbi.

