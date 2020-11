Wanda Nara, il body fatica a contenere il seno: altro scatto bollente dalla quarantena parigina

25 novembre 2020 a

Quarantena all'insegna di tanta palestra e le consuete foto bollenti per Wanda Nara, sposata dal 2014 con Mauro Icardi ex centravanti dell'Inter e attualmente al Psg. La giunonica Wanda quasi quotidianamente scandisce il suo personale bollettino della forma fisica con foto su Instagram: l'ultima la ritrae nella stanza della sua casa parigina adibita a palestra che immortala le sue forme alla fine di un esercizio.

Seduta per terra, con un body nero che fa intravedere il seno prorompente faticosamente contenuto. E la foto, accompagnata da un cuoricino, fa impazzire i suoi followers: oltre duecentomila i like per l'argentina seguita da oltre 7 milioni di persone su Instagram.

