Un posto al sole, nuova proposta per Niko: anticipazioni della soap di Rai 3 di stasera mercoledì 25 novembre 2020

25 novembre 2020 a

a

a

Anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda questa sera, mercoledì 25 novembre, alle 20.45 su Rai 3. In radio il programma di Vittorio (Amato D’Auria) e Michele (Alberto Rossi) sull’inclusione delle minoranze finisce per dare fastidio a un gruppo di estremisti.

I due forse verranno aggrediti. Niko si sente umiliato dopo aver compreso di essere stato assunto allo studio Leone solo per l’intercessione di Beatrice, il ragazzo è deciso a cambiare lavoro e sembra in procinto di ricevere una nuova proposta. Rossella, dopo aver fatto nascere il figlio di Clara, trova il coraggio di chiedere la tesi al professor Volpicelli, ma Ilaria gelosa del suo rapporto con Patrizio è pronta a ostacolarla in ogni modo. Vedremo se Rossella riuscirà a reagire alle angherie della compagna di studio ora che ha trovato fiducia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.