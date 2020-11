Covid, scuole chiuse: gli italiani divisi tra chi le vuole chiuse, chi aperte e chi preferisce aspettare gennaio

25 novembre 2020 a

Le scuole vanno tenute chiuse fino a quando sarà necessario per cercare di limitare la diffusione del Covid. Ne è convinta quasi la metà degli italiani stando a un sondaggio presentato da Nando Pagnoncelli durante la puntata di diMartedì del 24 novembre. Nel corso del programma di La7 condotto da Giovanni Floris, ha illustrato lo studio. Il 45% dei cittadini intervistati si è detto favorevole alla chiusura delle scuole fino a quando sarà ritenuto necessario. Il 27% sostiene che devono essere riaperte tutte e subito, mentre per il 20 che conviene attendere gennaio fino al termine delle feste natalizie. L'8% preferisce non rispondere.

