Il Segreto, anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 25 novembre. La trama

25 novembre 2020 a

a

a

Oggi in tv, mercoledì 25 novembre, alle ore 16.20 su Canale 5 torna la soap Il Segreto. Vediamo cosa succederà nella seguitissima telenovela. Rosa è ormai certa che Adolfo non sia innamorato di lei e gli chiede di annullare il matrimonio. Lui riesce a rassicurarla e la convince a procedere con i preparativi senza timore, ma la donna continua ad avere chiari squilibri mentali. Intanto Alicia decide di candidarsi alle elezioni municipali. Mauricio cerca di scoraggiarla, provando a convincerla che la politica non sia un campo per le donne. Non è l'unico ostacolo: in casa Urrutia sta per arrivare una sconvolgente notizia, l'arresto di Jesus. Ma la vera novità è il ritrovamento di Raimundo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.