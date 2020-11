Stasera in tv mercoledì 25 novembre, All Together Now 2020 su Canale 5: i 9 concorrenti che si sfidano

25 novembre 2020 a

a

a

Stasera, mercoledì 25 novembre 2020, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “All Together Now – La musica è cambiata”. La trasmissione è condotta da Michelle Hunziker.

Sul palco di “All Together Now” continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 50 mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprende anche la “giuria popolare”, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.

I 9 concorrenti in gara sono: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.