Una Vita, le anticipazioni della puntata di oggi su Canale 5: Felipe disperato per la scomparsa di Marcia

Oggi in tv, mercoledì 25 novembre, su Canale 5 alle ore 14.10 torna la telenovela Una Vita. Cosa succede nella puntata? Felipe ormai inizia a sospettare di essere stato abbandonato da Marcia. E' disperato. Lei è scomparsa nel nulla e l'avvocato non riesce a comprendere cosa sia accaduto alla fidanzata. E' stata narcotizzata e rapita da un uomo misterioso. Ma inizia a farsi largo un'altra ipotesi e cioè che ci sia un legame tra la sparizione di Marcia e Ursula. I giorni passano e Felipe non riesce a raccogliere nemmeno una prova su un allontanamento forzato di Marcia. L'avvocato è sempre più preoccupato e per certi versi depresso.

