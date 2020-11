"Chi l'ha visto?", stasera in tv mercoledì 25 novembre la storia di Livorno: "Chi ha picchiato Valentina?", materiale inedito

25 novembre 2020 a

a

a

Il caso di Livorno in tv su Rai3. "Chi ha picchiato Valentina? A “Chi l’ha visto?” in onda questa sera mercoledì 25 novembre, alle 21.20 con la redazione del programma condotto da Federica Sciarelli che annuncia nuove testimonianze esclusive sulla scioccante storia di Livorno.

Il protagonista di questa storia, Gabriele, dice di non aver toccato la sua compagna ma in redazione sono arrivate tante testimonianze su di lui: materiale inedito su questo caso sarà mostrato durante la puntata. E come sempre nel corso del programma, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.