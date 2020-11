Matteo Martari, chi è l'attore che interpreta l'Alligatore: carriera, passioni e vita privata

25 novembre 2020 a

a

a

Matteo Martari sarà l'Alligatore, alias Marco Buratti. L'attore veronese, 36 anni, è il protagonista su Rai2 della serie crime tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Dove interpreta un investigatore privato, ex galeotto, affamato di giustizia.

Scatta stasera la serie tv "L'Alligatore" su Rai2: è tratta dai romanzi di Massimo Carlotto

Dopo aver lavorato per anni come fotomodello per marchi famosi, e dopo tanti ruoli al cinema e in tv (La Dea fortuna, I Bastardi di Pizzofalcone, Non mentire, Bella da morire ), qui per la prima volta è protagonista assoluto in prima fila. "So che c’è molta attesa, i fan di Massimo Carlotto sono pronti a giudicarmi e mi sento un po’ in ansia" ha dichiarato l'attore recentemente. Nel suo trascorsi la scuola di teatro di Quelli di Grock, a Milano, l'istituto alberghiero, ha una forte passione per gli sport con i motori e non è fidanzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.