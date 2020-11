Meghan Markle e l'aborto. Il racconto della moglie del principe Harry: "Dolore insopportabile, parlatene"

25 novembre 2020 a

Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo lo scorso luglio. A raccontarlo la stessa duchessa del Sussex con un articolo uscito sul New York Times. “Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”, scrive Megan, 39 anni, già mamma del piccolo Archie, 18 mesi.

"Dopo aver cambiato il pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi lasciai cadere a terra con lui (il primogenito Archie, ndr) tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi, la melodia allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse. Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo. Ore dopo, giacevo in un letto d'ospedale, tenendo la mano di mio marito" scrive Megan, 39 anni, nell'incipit del pezzo uscito sul quotidiano americano. Poi l'appello: "Perdere un figlio è un dolore insopportabile, parlatene". Nel testo Markle riflette sui rapporti tra il dolore individuale e quello collettivo in un anno, il 2020, che è stato sfidante per tutti, dalla pandemia di Covid-19 alle tensioni razziali e polarizzazione politica in America.

