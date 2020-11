Detto Fatto, come fare la spesa con i tacchi: il tutorial sexy da Bianca Guaccero che infiamma il web | Video

Si scatenano i commenti per i consigli provocanti che non sono sfuggiti al pubblico dei social

25 novembre 2020 a

a

a

Fare la spesa in maniera provocante, sexy, sui tacchi. Come spingere il carrello, allungarsi per prendere un prodotto che è in alto sullo scaffale. E poi se qualcosa cade, come accovacciarsi in maniera sensuale? Lo spiega un tutorial che è andato in onda, su Rai2, nel corso del programma condotto da Bianca Guaccero, Detto Fatto di martedì 24 novembre 2020. Un tutorial ironico e provocante che non è sfuggito al pubblico dei social che lo condivide e commenta.

Protagonista è la pole dancer Emily Angelillo, che si esibisce nel pomeriggio Rai in un ballo provocante ed eccola esaltare i tacchi: "Un grande slancio all'autostima e alla femminilità".

Ecco il colpo di teatro: si immagina una donna che va al supermercato coi tacchi. Emily dà lezione ai telespettatori: impugna il carrello e inizia a camminare verso lo scaffale, per poi spiegare che per prendere un prodotto troppo in alto non ci si deve arrampicare.

"Se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione posso alzare un pochino il ginocchio", dice mostrando come si fa.

Dà anche una dimostrazione del modo in cui si dovrebbe prendere qualcosa che ci è caduto a terra. Sexy al supercato, vuoi mettere?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.