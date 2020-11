L'Alligatore, stasera in tv 25 novembre su Rai2 scatta la nuova serie crime tratta dai romanzi di Carlotto

Attore protagonista Matteo Martari: vestirà i panni di Marco Buratti

25 novembre 2020 a

a

a

Nuova avvincente serie crime: “L’Alligatore”. Tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto si dividerà in quattro prime serate e andrà in onda su Rai2 a partire da mercoledì 25 novembre (ore 21,20).

"Nome di donna" è il film stasera in onda su Rai1. Trama e cast

Ambientata nella Laguna Veneta, la serie racconta le vicende di un ex galeotto ed ex cantante, per tutti è l’Alligatore, soprannome che gli calza a pennello, perché dopo essere finito in carcere da innocente, ha imparato a muoversi agilmente nella melma e nelle fosche paludi cittadine dove regna la criminalità. In quei sette anni dietro le sbarre ha perso tanto, sicuramente troppo: l’amore e la voce. Adora il Blues, il Calvadòs e investiga, suo malgrado, a volte oltrepassando i limiti della legalità. Crede nell’amicizia, per lui quasi una fede, che gli consente di tenere insieme una bizzarra squadra di investigatori formata da un ambientalista pacifista, Max detto La Memoria e da un contrabbandiere con un passato nella malavita milanese, Beniamino Rossini.

The Royal Saga, stasera in tv 25 novembre 2020 su LA5 il primo degli appuntamenti sulla royal family con Lavinia Orefici: anticipazioni

La regia è di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, a vestire i panni di Marco Buratti detto Alligatore, è Matteo Martari. Protagonisti con lui, Thomas Trabacchi interpreta Beniamino Rossini, Valeria Solarino è Greta, Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E, ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli, Eleonora Giovanardi in quello di Virna, Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.