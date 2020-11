7Cervelli, Okkupèto: il programma stasera 25 novembre alle 23.30 in tv. Sarà in contemporanea sul nostro sito e in radio

E' la prima trasmissione televisiva di Luca e Fabrizio: giochi e scherzi con le telefonate

Parte questa sera mercoledì 25 novembre alle ore 23.30 la puntata inaugurale di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7cervelli, trasmesso in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e sul sito web del Corriere dell'Umbria. Ospite d’eccezione sarà Floriana Secondi, opinionista televisiva e vincitrice della terza edizione del Grande Fratello.

Il format, ideato da Maurizio Mastrini e scritto in collaborazione con Fabrizio Fabbi e Luca Pellegrini (i 7Cervelli ndr), nasce per divertire il pubblico grazie all'autentica comicità dei 7cervelli. Il duo di Ramazzano le Pulci porterà avanti un programma di intrattenimento “alla Arbore”, durante il quale si giocherà e si scherzerà con le telefonate.

“Esordire in televisione con un programma tutto nostro – raccontano Luca e Fabrizio – rappresenta sicuramente una novità, uno stimolo e una sfida professionale”.

Il programma, curato e prodotto dalla Mastrini Group, sarà trasmesso ogni mercoledì in seconda serata per otto mesi, per un totale di 32 puntate.

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione, possono contattare il numero 351 9344354.

