Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: sembra amore con Roberta. Anticipazioni mercoledì 25 novembre 2020

Riccardo Guarnieri annunciato protagonista di Uomini e Donne di oggi mercoledì 25 novembre 2020. Trono Over in primo piano col cavaliere pugliese che si rimette in gioco e cerca l'amore nel dating show di Canale 5 dopo la fine della relazione con Ida Platano.

Maria De Filippi, secondo le anticipazioni, chiamerà al centro dello studio proprio Riccardo e Roberta che sono usciti insieme e che si sono sentiti in questi giorni.

Una frequentazione positiva con una serata trascorsa insieme. Roberta è convinta che Riccardo sia più presente di Michele anche per il fatto che lo sente al telefono. Si parlerà anche di Maria e Biagio.





