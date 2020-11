Balivo e la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: "Spezziamo il muro di omertà"

25 novembre 2020 a

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne - oggi mercoledì 25 novembre 2020 - molti vip e personaggi del mondo dello spettacolo hanno postato sui propri social messaggi di sensibilizzazione sul tema. A cominciare da Caterina Balivo.

La conduttrice ha voluto mandare un messaggio netto su Instagram: "Il più forte alleato della violenza contro le donne è il silenzio, lo scopo di una giornata come questa è quello di spezzare quel muro di omertà che spesso avvolge le vittime". "Le donne sono vita e generano vita. Impariamo a curarle, rispettarle, amarle. Perché i veri uomini fanno questo e non hanno bisogno di imporsi su nessuno, in nessun modo, mai" ha concluso il post la Balivo.

