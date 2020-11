Beautiful, anticipazioni della puntata del 25 novembre: Ridge dice una bugia a Brooke

25 novembre 2020 a

Un'altra puntata ricca di colpi di scena quella di Beautiful che andrà in onda oggi mercoledì 25 novembre su Canale5 (dalle ore 13,40). Le anticipazioni degli episodi italiani raccontano che Ridge, tornato a casa, ha mentito alla moglie sull'ultima notte trascorsa, da ubriaco, insieme a Shauna. Lo stilista ha chiesto alla donna di mantenere il segreto anche se non sembra sia successo nulla. Di certo se l'informazione arrivasse alla persona sbagliata, potrebbe essere la fine per il matrimonio di Ridge e Brooke.

Ad ogni modo non è solo la moglie di Ridge a diffidare di Shauna e della figlia: anche Katie ha mostrato di essere rimasta molto delusa dalle due donne. Katie era molto legata al padre di Flo, suo fratello Storm, arrivato a togliersi la vita per salvare la sua. Spinta dalla riconoscenza e dall'amore, ha infatti accolto con grande affetto Flo e Shauna dando ad entrambe estrema fiducia. Fiducia subito tradita.

