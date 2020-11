Le Iene, scherzo ad Adriana Volpe: le rapiscono il cane alle terme

25 novembre 2020 a

a

a

Adriana Volpe ha vissuto un weekend da incubo inconsapevolmente sotto le grinfie de Le Iene. La coppia formata da Stefano Corti e Alessandro Onnis le hanno infatti organizzato uno scherzo - andato in onda nella puntata della trasmissione di Italia1 del 24 novembre 2020 - in cui spariva l'amata cagnolina Grace.

La location è la Val D'Aosta, Adriana viene invitata dal QC Terme Monte Bianco Spa and Resort per trascorrere un weekend di relax. Con lei l'inseparabile barboncina autentica star di Instagram. La sua cagnolina viene rapita da uno strano uomo, ossessionato dai cani. Adriana si lancia in una caccia disperata ma per fortuna Grace è al sicuro: è tutto uno scherzo.

