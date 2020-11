The Royal Saga, stasera in tv 25 novembre 2020 su LA5 il primo degli appuntamenti sulla royal family con Lavinia Orefici: anticipazioni

25 novembre 2020 a

Ci siamo. "The Royal Saga" torna su LA5 da oggi 25 novembre 2020, ogni mercoledì in prima serata, per cinque appuntamenti. Il programma sui reali inglesi in prima serata.

Gli speciali firmati VideoNews sono condotti dall’esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali, Lavinia Orefici.

In studio, in qualità di commentatori, Silvana Giacobini, storica direttrice di Chi e Diva e Donna, e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.



Puntata di oggi: THE ROYAL SAGA | ROYAL WEDDING avrà come ospite Silvana Giacobini

Tutte le fiabe finiscono col matrimonio: e vissero felici e contenti... Lo speciale VideoNews, invece, inizia con le nozze: il sogno per eccellenza, la favola di principi e principesse, compreso qualche brutto anatroccolo. Un excursus tra passato, presente e futuro della monarchia britannica, tra sentimenti e ragion di Stato…

