Il Collegio 5, a tavola senza lavarsi le mani: la furia di Giordano: "Mi sono rotto"

24 novembre 2020 a

a

a

Quando lavarsi le mani può diventare sinonimo di punizione. Succede nella puntata del 24 novembre de Il Collegio, la serie tv in onda su Rai2. I ragazzi durante l'ora di arte si sono sporcati mani, viso e divise con i colori. I sorveglianti decidono così di punire i collegiali e facendoli pranzare senza lavarsi.

Il Collegio 5, la professoressa Petolicchio canta al karaoke. Andreini: "Oltre quella donna isterica c'è una cantante"

La decisione scatena le polemiche dei ragazzi, in particolare si infuria Giordano Francati. "Mi sento sporco e mi sono rotto di fare quello che dicono loro. Non è giusto restare zozzi" e va dritto a lavarsi in bagno. Bloccato dal sorvegliante i toni della discussione si alzano ma Giordano la spunta e - prendendosi la responsabilità di infrangere una regola - riesce a lavarsi almeno le mani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.